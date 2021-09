Decreto taglia-bollette, Draghi: «Tagli sul gas per tutti, sull’elettricità per famiglie povere e piccole aziende» – Il video (Di giovedì 23 settembre 2021) Saranno azzerati gli oneri di sistema nelle bollette del gas, mentre per quelle dell’energia elettrica quei costi saranno abbattuti solo per le famiglie più in difficoltà. A poche ore dal Consiglio dei ministri di oggi alle 16 che dovrebbe approvate il Decreto Taglia-bollette, il premier Mario Draghi ha anticipato l’orientamento del governo che intende calmierare l’impennata dei costi per l’energia che rischiavano di portare a un aumento del 40% sulle bollette energetiche. Aumenti inevitabili: «Senza un intervento del governo – ha detto Draghi all’assemblea di Confindustria – Perciò abbiamo deciso di di eliminare per l’ultimo trimestre dell’anno gli oneri di sistema del gas per tutti, e quelli dell’elettricità per le ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) Saranno azzerati gli oneri di sistema nelledel gas, mentre per quelle dell’energia elettrica quei costi saranno abbattuti solo per lepiù in difficoltà. A poche ore dal Consiglio dei ministri di oggi alle 16 che dovrebbe approvate il, il premier Marioha anticipato l’orientamento del governo che intende calmierare l’impennata dei costi per l’energia che rischiavano di portare a un aumento del 40% sulleenergetiche. Aumenti inevitabili: «Senza un intervento del governo – ha dettoall’assemblea di Confindustria – Perciò abbiamo deciso di di eliminare per l’ultimo trimestre dell’anno gli oneri di sistema del gas per, e quelli dell’elettricità per le ...

In arrivo il decreto sul caro energia: governo impegnato su riduzione oneri e aumento bonus sociali - Quali misure saranno prese dal governo italiano contro il caro energia ? È atteso per oggi, giovedì 23 settembre, in Consiglio dei ministri, il decreto taglia bollette con alcuni provvedimenti per alleviare gli incrementi di luce e gas , che scatteranno dal primo ottobre con il prossimo aggiornamento tariffario . Intanto la maggioranza ha ...

Rincari, in Cdm il decreto taglia-bollette con fondi dai ristori: cosa prevede Sky Tg24 Il governo studia il decreto taglia-bollette È in arrivo il decreto taglia-bollette, con cui il governo vuole calmierare le bollette di luce e gas, che dall’1 ottobre dovrebbero subire ...

