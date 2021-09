Decreto Green Pass: Lo Sfogo Censurato di Granato (Di giovedì 23 settembre 2021) La senatrice Bianca Laura Granato disapprova il Decreto sul Green Pass e non esita ad esprimere la sua contrarietà. La senatrice ha parlato durante la discussione sul Decreto in Senato. ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 23 settembre 2021) La senatrice Bianca Lauradisapprova ilsule non esita ad esprimere la sua contrarietà. La senatrice ha parlato durante la discussione sulin Senato. ...

Advertising

borghi_claudio : Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in… - Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta il decreto legge per l'obbligo del Green pass sui luoghi di lavoro. Non scatta più la sospen… - fattoquotidiano : Green pass al lavoro, il testo definitivo del decreto: per chi non è in regola niente sospensione, ma solo stop all… - Rolando52487780 : RT @borghi_claudio: Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto green pass lavoro. Differenze interessanti fra il testo presentato in CdM… - Karen__Green_ : RT @ciropellegrino: @fanpage Un decreto di sequestro e oscuramento preventivo, che sarà eseguito non sappiamo in che modo e forma per un'in… -