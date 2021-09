Decreto green pass, Granato all’attacco: “Siete criminali”. Censura della Presidenza del Senato [VIDEO] (Di giovedì 23 settembre 2021) "Grazie presidente, a nome di tutti gli italiani, criminali". Ha concluso con queste parole il suo intervento la senatrice Bianca Laura Granato, del Misto-Alternativa c'è, esprimendo il suo dissenso sul Decreto green pass, in discussione oggi in Senato. L'articolo Decreto green pass, Granato all’attacco: “Siete criminali”. Censura della Presidenza del Senato VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 settembre 2021) "Grazie presidente, a nome di tutti gli italiani,". Ha concluso con queste parole il suo intervento la senatrice Bianca Laura, del Misto-Alternativa c'è, esprimendo il suo dissenso sul, in discussione oggi in. L'articolo: “”.del

