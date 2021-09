Decreto fiscale, verso il blocco delle cartelle inviate durante la pandemia: in manovra la rottamazione (Di giovedì 23 settembre 2021) Un Decreto fiscale al cui interno ci sarà anche una nuova sospensione delle cartelle esattoriali. La misura è sul tavolo del governo. Il provvedimento dovrebbe arrivare subito dopo... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 settembre 2021) Unal cui interno ci sarà anche una nuova sospensioneesattoriali. La misura è sul tavolo del governo. Il provvedimento dovrebbe arrivare subito dopo...

Advertising

Giuseppeiacobe3 : Buffone, hai fatto persino un decreto per salvare penalmente il padre della tua compagna per la forte evasione fisc… - Consulenza_Agr : Tante sono le iniziative introdotte dal #DecretoSemplificazionibis per il settore #agroenergetico: la maggior parte… - felice_119 : @InterBugliano @giacomodieci10 @toobigtofail01 @CalcioFinanza Non c'è nessun decreto crescita perché aveva già la r… - RiscossaItaliGo : RT @chilisummer: Il decreto green pass annunciato da giorni non è ancora stato scritto né pubblicato in Gazzetta ufficiale. Evidentemente c… - FBusbani : RT @Consulenza_Agr: Con un #Provvedimento emanato nella scorsa #settimana, l'#AmministrazioneFinanziaria ha stabilito il #modello e le #ist… -