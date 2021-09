Decontribuzione al Sud, Conte: “Oltre 500mila contratti in 6 mesi grazie alla nostra misura. Ora meno tasse sul lavoro e salario minimo” (Di giovedì 23 settembre 2021) Vola l’incentivo Decontribuzione al Sud, introdotto dal governo Conte 2 ma sbloccato da Bruxelles solo a febbraio dopo il passaggio di consegne a Palazzo Chigi. Secondo l’ultimo report dell’Inps sulle agevolazioni contributive, grazie alla misura introdotta dal Decreto Agosto nei primi sei mesi del 2021 sono stati attivati 592.000 contratti. Sommando i rapporti instaurati con contratto di apprendistato, Incentivo donne e esonero giovani si arriva a 885.596 assunzioni con agevolazioni in sei mesi. In aumento del 221,5% sul primo semestre 2020 e del 112,6% sul primo semestre 2019. Il Movimento 5 Stelle, il cui ministro per il Sud Peppe Provenzano ha sponsorizzato la misura che riduce del 30% i contributi previdenziali per le aziende del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Vola l’incentivoal Sud, introdotto dal governo2 ma sbloccato da Bruxelles solo a febbraio dopo il passaggio di consegne a Palazzo Chigi. Secondo l’ultimo report dell’Inps sulle agevolazioni contributive,introdotta dal Decreto Agosto nei primi seidel 2021 sono stati attivati 592.000. Sommando i rapporti instaurati con contratto di apprendistato, Incentivo donne e esonero giovani si arriva a 885.596 assunzioni con agevolazioni in sei. In aumento del 221,5% sul primo semestre 2020 e del 112,6% sul primo semestre 2019. Il Movimento 5 Stelle, il cui ministro per il Sud Peppe Provenzano ha sponsorizzato lache riduce del 30% i contributi previdenziali per le aziende del ...

