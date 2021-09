Decisione a sorpresa di Politano | gli ha detto addio

(Di giovedì 23 settembre 2021) Importante novità per uno dei calciatori del Napoli. Secondo quanto riferito su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, Matteoha deciso di separarsi dal suo storico agente, Davide Lippi. Laè stata accolta con, ma tanti procuratori hanno già preso contatti con l'esterno partenopeo per prendere il posto di Lippi. Favorito su tutti, al momento, c'è l'agente Fali Ramadani. ECCO IL TWEET: Si infiamma anche per il mercato dei procuratori: l’esterno offensivo del #Napoli Matteo #si separa dal suo storico agente Davide #Lippi. In tanti hanno già sondato il terreno per accaparrarsi il 21 azzurro: in prima fila Fali Ramadani. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 23, 2021

