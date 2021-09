De Roon, che risate: "Regalo la maglia". Ma allo store non arriva nessuno (Di giovedì 23 settembre 2021) "Scommetto che a Messi non è mai capitato", scrive su Twitter il centrocampista dell'Atalanta, Marten De Roon, in un video autoironico che si è meritato anche il retweet di Gary Lineker Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 23 settembre 2021) "Scommetto che a Messi non è mai capitato", scrive su Twitter il centrocampista dell'Atalanta, Marten De, in un video autoironico che si è meritato anche il retweet di Gary Lineker

_Sport_Calcio_ : 'Ai primi tre tifosi che entreranno in negozio, firmerò e pagherò la maglia' Bell'idea di Marten De Roon ma... ????? - FedericoCamoral : @SkySport Che grande ????più de roon e meno cristiano ronaldo ci vorrebbero nel calcio !!! - sportli26181512 : Atalanta, De Roon autoironico: offre tre maglie firmate, ma non si presenta nessuno. VIDEO: Ennesimo video esilaran… - Eurosport_IT : 'Ai primi tre tifosi che entreranno in negozio, firmerò e pagherò la maglia' Bell'idea di Marten De Roon ma... ????? - matteoduranti10 : @WestonMcDanny Probabile, ma non credo che Freuler sparirà facilmente. È un giocatore essenziale per l’Atalanta e a… -