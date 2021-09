Dazn si scusa per i disservizi: “Siamo dispiaciuti, ci sarà un indennizzo per gli utenti danneggiati” (Di giovedì 23 settembre 2021) Durante le partite delle 18:30, Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino, molti utenti hanno riscontrato disservizi per la prima mezzora nel vedere la gara su Dazn. Per questo la piattaforma ha emesso una nota in cui si scusa per l’accaduto e promette un risarcimento a chi è stato colpito dal problema. Abbiamo riscontrato un problema tecnico nel corso delle partite delle 18.30. Siamo dispiaciuti di quanto accaduto perché sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra. Tutti gli utenti che sono stati impattati dal problema potranno usufruire di un indennizzo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 settembre 2021) Durante le partite delle 18:30, Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino, moltihanno riscontratoper la prima mezzora nel vedere la gara su. Per questo la piattaforma ha emesso una nota in cui siper l’accaduto e promette un risarcimento a chi è stato colpito dal problema. Abbiamo riscontrato un problema tecnico nel corso delle partite delle 18.30.di quanto accaduto perché sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra. Tutti gliche sono stati impattati dal problema potranno usufruire di un. L'articolo ilNapolista.

