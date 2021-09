DAZN nel caos: annunciato un nuovo ‘rimborso’ per gli abbonati (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo i problemi riscontrati da molti utenti durante il primo tempo di Sampdoria-Napoli, DAZN ha annunciato un rimborso. Da qualche minuto sono iniziati i secondi tempi di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. Gli azzurri stanno dominando al Marassi dove stanno vincendo 0-4. Mentre la gara tra Torino e Lazio è inchiodata ancora sull‘0-0. Entrambe le gare sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo i problemi riscontrati da molti utenti durante il primo tempo di Sampdoria-Napoli,haun rimborso. Da qualche minuto sono iniziati i secondi tempi di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. Gli azzurri stanno dominando al Marassi dove stanno vincendo 0-4. Mentre la gara tra Torino e Lazio è inchiodata ancora sull‘0-0. Entrambe le gare sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

