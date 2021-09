Dazn investe per la parità di genere, la giustizia razziale e la diversità culturale nello sport (Di giovedì 23 settembre 2021) Dazn ha annunciato una collaborazione globale con Common Goal, organizzazione benefica nata nel 2017. La partnership Dazn Common Goal mira a rendere lo sport una importante leva di cambiamento sociale per provare a porre rimedio a discriminazioni che riguardano anche il mondo dello sport come giustizia razziale, parità di genere e diversità culturale. Lato suo, Dazn ha deciso di donare alcuni milioni di dollari e di investire l’1% del tempo delle risorse dipendenti in tutto il mondo. LEGGI ANCHE >>> Adesso anche il traffico (no, non quello “dati”) a Bologna è colpa di Dazn? Partnership Dazn Common Goal per un cambiamento sociale nello ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 23 settembre 2021)ha annunciato una collaborazione globale con Common Goal, organizzazione benefica nata nel 2017. La partnershipCommon Goal mira a rendere louna importante leva di cambiamento sociale per provare a porre rimedio a discriminazioni che riguardano anche il mondo dellocomedi. Lato suo,ha deciso di donare alcuni milioni di dollari e di investire l’1% del tempo delle risorse dipendenti in tutto il mondo. LEGGI ANCHE >>> Adesso anche il traffico (no, non quello “dati”) a Bologna è colpa di? PartnershipCommon Goal per un cambiamento sociale...

Advertising

ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: DAZN, proseguono gli investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura - napolista : Milano Finanza: Dazn investe sul server Edge per potenziare l’infrastruttura Gli investimenti ammontano a 3 milion… - infoitsport : Dazn investe per potenziare l'infrastruttura - _enz29 : RT @CalcioFinanza: DAZN, proseguono gli investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura - zazoomblog : Dazn investe per potenziare l’infrastruttura - #investe #potenziare #l’infrastruttura -

Ultime Notizie dalla rete : Dazn investe Milano Finanza: Dazn investe sul server Edge per potenziare l'infrastruttura Gli investimenti ammontano a 3 milioni di euro a stagione, con 40 server al momento dislocati sul territorio. Secondo quanto scrive Milano Finanza, Dazn continua a lavorare al potenziamento della propria struttura puntando sul server Edge. Il quotidiano finanziario riporta le indiscrezioni sui costi della produzione di contenuti, il cui dato ...

Lasorella (Agcom) in IX Commissione: 'Dazn adegui la carta dei servizi al consumatore. Istruttoria sulle rilevazioni di Nielsen' - La notizia più importante è che si è già avviata - il nove di settembre - un'istruttoria dell'Agcom, che investe proprio la metodologia con cui Dazn effettua la rilevazione degli ascolti, affidandosi ...

Dazn investe per potenziare l'infrastruttura Calcio e Finanza Milano Finanza: Dazn investe sul server Edge per potenziare l’infrastruttura Secondo quanto scrive Milano Finanza, Dazn continua a lavorare al potenziamento della propria struttura puntando sul server Edge. “Dazn continua a lavorare al potenziamento dell’infrastruttura con gli ...

Dazn investe per potenziare l'infrastruttura I costi per lo staff, considerando anche telecronisti e opinionisti, sono lievitati dell’82%: le risorse interne sono infatti aumentate dalle 20 unità del 2020 alle 150 attuali Gli investimenti a rigu ...

Gli investimenti ammontano a 3 milioni di euro a stagione, con 40 server al momento dislocati sul territorio. Secondo quanto scrive Milano Finanza,continua a lavorare al potenziamento della propria struttura puntando sul server Edge. Il quotidiano finanziario riporta le indiscrezioni sui costi della produzione di contenuti, il cui dato ...La notizia più importante è che si è già avviata - il nove di settembre - un'istruttoria dell'Agcom, cheproprio la metodologia con cuieffettua la rilevazione degli ascolti, affidandosi ...Secondo quanto scrive Milano Finanza, Dazn continua a lavorare al potenziamento della propria struttura puntando sul server Edge. “Dazn continua a lavorare al potenziamento dell’infrastruttura con gli ...I costi per lo staff, considerando anche telecronisti e opinionisti, sono lievitati dell’82%: le risorse interne sono infatti aumentate dalle 20 unità del 2020 alle 150 attuali Gli investimenti a rigu ...