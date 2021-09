Dayane Mello vittima di molestie a La Fazenda. Dopo il dramma lo sfogo: “Vorrei una vita normale” (Di giovedì 23 settembre 2021) Un anno fa Dayane Mello entrava a nella casa del Grande Fratello Vip iniziando la sua avventura nella trasmissione che più l’ha resa nota in Italia. Da qualche settimana invece, la modella brasiliana è una dei concorrenti di La Fazenda, reality a cui partecipa in Brasile. Qui Dayane è stata recentemente vittima delle molestie da parte di uno dei suoi coinquilini e nelle ultime ore è scoppiata a piangere, sfogandosi con un’altra concorrente su quanto vissuto. Dayane Mello molestata da un concorrente de La Fazenda: cos’è successo Nell’ultimo anno, Dayane Mello è stata spesso protagonista del gossip nostrano per via delle notizie riguardanti la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Ora che la ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Un anno faentrava a nella casa del Grande Fratello Vip iniziando la sua avventura nella trasmissione che più l’ha resa nota in Italia. Da qualche settimana invece, la modella brasiliana è una dei concorrenti di La, reality a cui partecipa in Brasile. Quiè stata recentementedelleda parte di uno dei suoi coinquilini e nelle ultime ore è scoppiata a piangere, sfogandosi con un’altra concorrente su quanto vissuto.molestata da un concorrente de La: cos’è successo Nell’ultimo anno,è stata spesso protagonista del gossip nostrano per via delle notizie riguardanti la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Ora che la ...

