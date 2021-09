Dayane Mello molestata a La Fazenda | Parpiglia confessa | “L’uomo aveva tre denunce per molestie” VIDEO

Advertising

GalisteuOficial : Participante: Dayane Mello?? #AFazenda13 - alexandermanri7 : RT @BITCHYFit: Dayane Mello dopo le molestie subite a La Fazenda: “Non posso mollare, ho un sacco di responsabilità” - Jane_in_red : RT @sonopoliedrica: soleil è un misto tra dayane mello e stefania orlando comunque - InfluenxerI : Dayane Mello e la storia con l'imprenditore Andrea Turino: è vero amore? Leggi: - Your_Monalisa : RT @BITCHYFit: Dayane Mello dopo le molestie subite a La Fazenda: “Non posso mollare, ho un sacco di responsabilità” -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

sempre più in crisi a La Fazenda : la modella dopo essere stata molestata , ha pianto ripensando alla sua vita e al modo in cui deve continuare a sostenere la sua famiglia. Dopo 6 mesi di ...La modella brasiliana ha avuto una crisi di pianto e si confidata con la concorrente de La Fazenda , Aline Mineiro. La vita disembra complicarsi ogni giorno. Nel weekend appena trascorso la modella stata molestata da Nego Do Borel, un concorrente de La Fazenda , reality brasiliano di cui attualmente concorrente.Dayane Mello, dopo il Gf Vip 5, ha deciso di partecipare a d un altro reality, ma stavolta in Brasile dal titolo La ...Dayane Mello è scoppiata a piangere nel reality brasiliano ‘La Fazenda’ spiegando di non riuscire ad essere felice e ad avere una vita “normale”.