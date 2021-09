Dayane Mello molestata a “La Fazenda” | interviene anche l’amica Rosalinda

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 23 settembre 2021) Non si sta rivelando una bella esperienza lavorativa per“La”, la versione brasiliana del reality “La Fattoria”. La modella è stata infattida un altro concorrente, il cantante Nego Do Borel, che ha provato più volte ad allungare le mani nonostante i rifiuti. Sul caso è intervenutaCannavò: “È vergognoso che un uomo non accetti di essere respinto”. Dopo una festa, il cantante ha dichiarato il proprio interesse a unavisibilmente brilla e si è lasciato andare ad avances molto insistenti. Nego Do Borel si è infatti infilato nel suo letto, provando ripetutamente ad accarezzarla e baciarla. Dopo diversi rifiuti dellase n’è andato in preda all’ira, lanciando un secchio ...