D'Aversa: 'Napoli? 4 - 0 troppo pesante: Ospina ha fatto miracoli' (Di giovedì 23 settembre 2021) GENOVA - "Una sconfitta che dispiace, è fin troppo esagerata nei numeri" . Lo ha dichiarato a Dazn il tecnico della Sampdoria, Roberto D'Aversa, dopo la gara con il Napoli: "Venivamo da ottime gare, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021) GENOVA - "Una sconfitta che dispiace, è finesagerata nei numeri" . Lo ha dichiarato a Dazn il tecnico della Sampdoria, Roberto D', dopo la gara con il: "Venivamo da ottime gare, ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Samp, D’Aversa in conferenza: “Ospina decisivo, nel 1T superiori al Napoli in tutto” - AndreaFalco_15 : @jo19N26 Napoli straordinario, la Samp però, con D’aversa che vuole ergersi a nuovo De Zerbi della situazione, con… - tuttonapoli : Samp, D'Aversa in conferenza: 'Ospina ha cambiato la gara, nel 1T superiori al Napoli in tutto' - TMWSampdoria : Sampdoria - Napoli, i convocati di D'Aversa: quattro indisponibili - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PRESS CONFERENCE - Sampdoria, D'Aversa: 'Ci sta perdere con il Napoli, ma non con un risultato così rotondo' https://t.… -