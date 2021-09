D'Aversa: 'Napoli? 4 - 0 troppo pesante: Ospina ha fatto miracoli' (Di giovedì 23 settembre 2021) GENOVA - "Una sconfitta che dispiace, è fin troppo esagerata nei numeri" . Lo ha dichiarato a Dazn il tecnico della Sampdoria, Roberto D'Aversa, dopo la gara con il Napoli: "Venivamo da ottime gare, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021) GENOVA - "Una sconfitta che dispiace, è finesagerata nei numeri" . Lo ha dichiarato a Dazn il tecnico della Sampdoria, Roberto D', dopo la gara con il: "Venivamo da ottime gare, ...

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sampdoria, D’Aversa: “C’è rabbia dopo il Napoli, buttato via il lavoro… - infoitsport : Sampdoria, D'Aversa: «C'è rabbia dopo il Napoli. Juve e Allegri vincenti» - Profilo3Marco : RT @cmdotcom: #Sampdoria , D'Aversa: 'Rabbia dopo il #Napoli , trasformiamola in energia per la #Juve . #Allegri ? I vincenti non si discut… - infoitsport : Sampdoria, D'Aversa: 'C'è rabbia dopo il Napoli, trasformiamola in energia positiva per la Juve' - infoitsport : Samp, D'Aversa: 'C'è rabbia dopo il Napoli, buttato via il lavoro settimanale' -