Danza | a Villa Campolieto omaggio a Ballets Russes di Sergej de Diaghilev

(Di giovedì 23 settembre 2021) Lo spirito di tanti grandi protagonisti della stagione più aurea del balletto del ‘900 rivive in ‘Soirée Russe –ai ‘Balletti Russi’ di Sergei dein scena aa Ercolano (Na), nell’ambito del Festival delle Ville Vesuviane, il 24 e 25 settembre 2021 alle ore 21. La serata celebra anche il compositore Igor Stravinsky (1882-1971) nel 50esimo anniversario della sua morte. I balletti del repertorio dei miticisaranno tutti declinati, per l’occasione, in chiave moderna. La contemporaneità si riappropria, dunque, del passato e va incontro al futuro con le creazioni firmate da alcuni tra i più interessanti coreografi dei nostri giorni. Marco Goecke (‘Uccello di fuoco’), Amedeo Amodio (‘L’après-midi d’un faune’), Uwe Scholz (‘Sagra della ...