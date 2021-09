Dante e la Divina Commedia nell’immaginario simbolista: grande mostra a Firenze (Di giovedì 23 settembre 2021) “La mirabile visione. Dante e la Commedia nell’immaginario simbolista”. I visitatori della mostra in programma al Museo Nazionale del Bargello di Firenze si troveranno di fronte a un evento d’eccezione nell’anno in cui ricorre il settimo centenario dalla morte del Sommo Poeta. A cura di Carlo Sisi e Ilaria Ciseri, la rassegna fino al 9 gennaio 2022 si propone di indagare la complessa percezione della figura di Dante nel contesto artistico e letterario tra Otto e Novecento. Dante nell’arte tra ‘800 e ‘900 L’esposizione presenta una selezione di opere che, dalle correnti naturaliste agli influssi europei del Simbolismo, illustrano uno straordinario catalogo di immagini. Le immagini che il poema Dantesco ha suggerito al mondo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021) “La mirabile visione.e la”. I visitatori dellain programma al Museo Nazionale del Bargello disi troveranno di fronte a un evento d’eccezione nell’anno in cui ricorre il settimo centenario dalla morte del Sommo Poeta. A cura di Carlo Sisi e Ilaria Ciseri, la rassegna fino al 9 gennaio 2022 si propone di indagare la complessa percezione della figura dinel contesto artistico e letterario tra Otto e Novecento.nell’arte tra ‘800 e ‘900 L’esposizione presenta una selezione di opere che, dalle correnti naturaliste agli influssi europei del Simbolismo, illustrano uno straordinario catalogo di immagini. Le immagini che il poemasco ha suggerito al mondo ...

