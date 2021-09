“Dangerous Old People”: la serie tratta da un’idea di Roberto Saviano (Di giovedì 23 settembre 2021) tratta da un’idea dello scrittore Arriva la docu-serie Sky Original Dangerous Old People, tratta da un’idea di Roberto Saviano e realizzata da Indigo Film con la regia di Giuseppe Di Vaio. La serie racconta le vite di assassini, rapinatori e malavitosi che hanno bruciato la propria vita ma sono sopravvissuti alle ceneri della propria esistenza. Al via da sabato 25 settembre alle 21.15 su Sky Documentaries (canali 122 e 402) e disponibile anche on demand e in streaming su NOW, in quattro puntate, introdotte dallo stesso Saviano, Dangerous Old People è un viaggio che ripercorre le storie inaspettate e sorprendenti di uomini e donne sullo sfondo di una Napoli bellissima e ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 settembre 2021)dadello scrittore Arriva la docu-Sky OriginalOlddadie realizzata da Indigo Film con la regia di Giuseppe Di Vaio. Laracconta le vite di assassini, rapinatori e malavitosi che hanno bruciato la propria vita ma sono sopravvissuti alle ceneri della propria esistenza. Al via da sabato 25 settembre alle 21.15 su Sky Documentaries (canali 122 e 402) e disponibile anche on demand e in streaming su NOW, in quattro puntate, introdotte dallo stessoOldè un viaggio che ripercorre le storie inaspettate e sorprendenti di uomini e donne sullo sfondo di una Napoli bellissima e ...

