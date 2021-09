Dal regime speciale alla prescrizione | come sarà il nuovo processo penale

(Di giovedì 23 settembre 2021) AGI - Dal '' per alcuni reati, dal principio della improcedibilità fino ai criteri di priorità per l'azione, affidati al Parlamento. Sono i punti cardine della riforma del, targata Cartabia e frutto di una lunga quanto difficile mediazione all'interno della maggioranza. La riforma è composta da due parti: la prima con norme immediatamente operative, la seconda contiene invece una delega al governo. Le nuove norme vanno a modificare in gran parte il ddl Bonafede, che 'giaceva' da oltre un anno in commissione. Il ddl, già approvato dCamera prima della pausa estiva dei lavori, attende ora il via libera definitivo del Senato. L'impostazione complessiva della riforma, ...

PaoloLuraschi : sospesa causa manutenzione/riparazione ingenti danni causati dal devastante evento climatico di stagione;alcuni pr… - 11Giuliano : 2a parte.. Mettere fine al regime sanitario che 'premia' gli inoculati,con il green pass a tempo è doveroso. Ora il… - StefaniaVaselli : RT @11Giuliano: Mettere fine al regime sanitario che premia gli inoculati,con il green pass a tempo è doveroso. Ora il green pass bis dal 1… - 11Giuliano : Mettere fine al regime sanitario che premia gli inoculati,con il green pass a tempo è doveroso. Ora il green pass b… - Perla19733917 : RT @sergionebg: @strange_days_82 Devo dire che questo #crisanti è un po' strano il suo andamento è altenelante un po' strettamente in linea… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal regime

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

... Massimo Garavaglia, e caldeggiata poi da tutto il mondo della montagna, terrorizzatoricordo ... per altro già intrapresa, ad esempio, in Austria, dove sulle piste già vale lo stesso...... almeno stando alla previsione di aumento del costo energetico in bolletta già avanzata... qualcosa come 55 miliardi di metri cubi l'anno a pieno. Insomma, una minaccia bella e buona. Tutta ...L’attività è tornata a regime e sono in vista importanti investimenti: è questo il bilancio della situazione attuale dell’ospedale di Luino stilato dall’Asst dei Sette Laghi. L’azienda ha diffuso una ...Anche ai fini della disciplina della participation exemption, per individuare le società di partecipazione si deve fare riferimento ai valori ...