Dal Consiglio dei Ministri via libera al decreto contro il caro bollette (Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA - Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas nel quarto trimestre 2021. Le nuove misure ... Leggi su gazzettadiparma (Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA - Ildeiha approvato unlegge per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas nel quarto trimestre 2021. Le nuove misure ...

Advertising

MariMario1 : RT @lupecchioli: CONSIGLIO (supportato dal Garante): a CHIUNQUE, che non sia un sanitario, vi chieda il vostro stato vaccinale rispondete c… - Japan65Rita : #ItaliaTeam ma trasmettere in diretta la cerimonia degli atleti ricevuti dal Presidente del Consiglio no ? Invece d… - nsegata : RT @CIBIO_UniTrento: Oggi si è tenuto l’ultimo Consiglio di Dipartimento presieduto dal nostro direttore Prof. @quetantro . Il nostro Dipar… - EMallus : Ho un brutto presentimento; se il presidente del consiglio va all’assemblea di Confindustria e di non voler aumenta… - Gian_Santovito : RT @lupecchioli: CONSIGLIO (supportato dal Garante): a CHIUNQUE, che non sia un sanitario, vi chieda il vostro stato vaccinale rispondete c… -