"Da grande": gli ospiti dell'ultima puntata tra balli e viaggi introspettivi (Di giovedì 23 settembre 2021) Da Elodie a Lillo: ecco chi saranno gli ospiti dell'ultima puntata del varietà "Da grande" in onda, in prima serata, su Rai 1 domenica 26 settembre "Da grande" è un varietà di Rai 1 condotto da Alessandro Cattelan. Il programma è uno show in cui si alternano, ripetutamente, momenti di canto, ballo, divertimento e monologhi introspettivi, in cui Cattelan ricopre tre ruoli: conduttore, intrattenitore e performer. L'obiettivo principale è quello di far riflettere il pubblico, di condurre le persone ad interiorizzare in modo costruttivo le proprie esperienze di vita. I protagonisti sono adulti che raccontano i loro cambiamenti, mettendo in luce ciò che li ha forgiati rispetto a quando avevano 20 anni, comunicando in maniera libera i loro sogni, le loro aspettative e i traguardi che sono ...

