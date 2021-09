Da Borghi a Pagano | il fronte degli scettici della Lega E c’è chi si giustifica | «Ero in tour elettorale»

(Di giovedì 23 settembre 2021) Nel doppio voto di fiducia sul green pass sono stati oltre una quarantina i deputatiche non si sono presentati in Aula. C’è chi parla di fronda a Salvini

Corriere della Sera

Tra questi anche nomi di peso, come Claudio, Andrea Crippa, Guglielmo Picchi, Raffaele Volpi, Dario Galli, Alessandro, Barbara Saltamartini, Antonio Zennaro e l'ex ministro Lorenzo ...Tra questi ci sono Claudio, Andrea Crippa, Guglielmo Picchi, gli ex sottosegretari del governo giallo verde Raffaele Volpi e Dario Galli, Alessandro, Barbara Saltamartini, Antonio ...Dal 15 ottobre non si accederà più nei palazzi della Camera dei deputati senza Green pass. Lo ha stabilito l’ufficio di ...Nel doppio voto di fiducia sul green pass sono stati oltre una quarantina i deputati della Lega che non si sono presentati in Aula. C’è chi parla di fronda a Salvini ...