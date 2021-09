Crollo pannelli al Liceo Da Vinci- Genovesi | l’intervento del presidente della Provincia

(Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDichiara ilProa di Salerno Michele Strianese: “L’Istituto di Istruzione Superiore “– Da” di Salerno, durante la scorsa notte, è stato interessato daldel “cappotto termico” installato in corrispondenza dell’intradosso del solaio prospettante l’ingresso dell’istituto. Oltre ai danneggiamenti subiti dall’edificio, non si sono avuti danni a persone. I lavori di isolamento termico sono stati realizzati direttamente dall’Istituto scolastico e facevano parte di un intervento di maggiore consistenza finanziato con fondi del PON 2007 – 2013. Il Responsabile Unico del Procedimento veniva individuato nella persona del Dirigente Scolastico, il quale provvedeva ad aggiudicare il servizio di direzione dei lavori e ...

Fortunatamente al momento del crollo, avvenuto durante la giornata di ieri, studenti e personale ... Paura per molti, che si sono domandati cosa sarebbe accaduto se i pannelli fossero caduti durante il ... Ore 3.30. Nella notte tra martedì e mercoledì un rumore violento scuote il custode dell'Istituto superiore Genovesi Da Vinci.