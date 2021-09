Crisi sottomarini | Biden e Macron si chiariscono al telefono

Advertising

Carmela_oltre : RT @Tg3web: All'Assemblea generale dell'Onu, il presidente degli Stati Uniti Biden promette dosi di vaccino ai Paesi poveri, per coprire il… - EURACTIVItalia : Dopo le tensioni dei giorni scorsi create dalla crisi dei sottomarini, una telefonata tra #EmmanuelMacron e… - SoniaLaVera : RT @ilgiornale: Telefonata della Casa Bianca: 'Vediamoci a ottobre'. Il francese: 'Senza dialogo è crisi' - Tg3web : All'Assemblea generale dell'Onu, il presidente degli Stati Uniti Biden promette dosi di vaccino ai Paesi poveri, pe… - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Sottomarini, chiarimento al telefono tra Biden e Macron -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi sottomarini

The MediTelegraph

L'ambasciatore francesce richiamato a Parigi tornerà a Washington. Oggi incontro fra i ministri degli esteri all'Onu. Resta la tensione con Gran Bretagna e ......e francese Anthony blinken and Jean Yves le drian si vedranno giallo in seguito alla dichiarazione congiunta dei presidenti per chiudere latra Parigi e Washington la commessa di...I due ministri hanno già avuto un colloquio a margine di una riunione dei membri permanenti del consiglio di sicurezza dell'Onu, e 'ci aspettiamo un incontro bilaterale', ha detto la fonte ai giornali ...Dopo le tensioni sui sottomarini, colloquio tra i presidenti. L’Eliseo incassa un incontro a margine del G20 di Roma e qualche rassicurazione ...