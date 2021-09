Cremona, donna uccisa a coltellate in casa: si cerca il figlio (Di giovedì 23 settembre 2021) Una donna è stata uccisa a coltellate, in casa, a Cremona. La polizia sta cercando il figlio, un ragazzo di circa 20 anni, unico indiziato al momento per l’omicidio. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) Unaè stata, in, a. La polizia stando il, un ragazzo di circa 20 anni, unico indiziato al momento per l’omicidio. L'articolo proviene da Italia Sera.

