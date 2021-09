Cremona. Caccia al ventenne che ha ucciso la madre di 55 anni nel quartiere popolare del Cambonino (Di giovedì 23 settembre 2021) Terribile femminicidio in un appartamento di via Panfilo Nuvolone, nel quartiere popolare del Cambonino a Cremona. Attorno a mezzogiorno, un ventenne ha ucciso la madre per poi darsi alla fuga. L’omicidio si è consumato al quinto piano di un palazzo dove vive una famiglia di stranieri, composta da genitori e da tre figli. Al momento dell’omicidio, in casa ci sarebbero stati solo il giovane e la madre che sarebbe stata uccisa a coltellate. È stato il marito, al suo ritorno a casa dal lavoro per il pranzo, a trovare la donna di 55 anni, in fin di vita nella stanza da letto nel loro appartamento. In base alle prime indiscrezioni l’omicida era in cura per problemi psichiatrici. La polizia e le altre forze dell’ordine stanno svolgendo ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 23 settembre 2021) Terribile femminicidio in un appartamento di via Panfilo Nuvolone, neldel. Attorno a mezzogiorno, unhalaper poi darsi alla fuga. L’omicidio si è consumato al quinto piano di un palazzo dove vive una famiglia di stranieri, composta da genitori e da tre figli. Al momento dell’omicidio, in casa ci sarebbero stati solo il giovane e lache sarebbe stata uccisa a coltellate. È stato il marito, al suo ritorno a casa dal lavoro per il pranzo, a trovare la donna di 55, in fin di vita nella stanza da letto nel loro appartamento. In base alle prime indiscrezioni l’omicida era in cura per problemi psichiatrici. La polizia e le altre forze dell’ordine stanno svolgendo ...

