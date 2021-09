Covid: Usa, ok Fda a terza dose Pfizer da 65 anni in su (Di giovedì 23 settembre 2021) La Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia Usa preposta al controllo dei farmaci, ha autorizzato la terza dose del vaccino Pfizer per le persone dai 65 anni in su e per quelle fragili, ossia ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) La Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia Usa preposta al controllo dei farmaci, ha autorizzato ladel vaccinoper le persone dai 65in su e per quelle fragili, ossia ad ...

Advertising

HuffPostItalia : Usa, no-vax madre di 4 figli muore a 40 anni di Covid. Partecipò alle proteste 'Io senza museruola' - Corriere : L’Italia donerà 45 milioni di vaccini ai Paesi poveri: la promessa di Draghi (e l’impegno Usa) - RobertoBurioni : Con la salute non si scherza. Lei riposi in pace, voi vaccinatevi. - verdino2008 : RT @Corriere: L’Italia donerà 45 milioni di vaccini ai Paesi poveri: la promessa di Draghi (e l’impegno Usa) - RadioItaliaIRIB : Usa: ok Fda alla terza dose anti-Covid dai 65 anni in su -