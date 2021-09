Covid, Trizzino ai virologi: “Mio odg? Facciano loro dovere” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Il mio ordine del giorno” sui virologi in tv solo se autorizzati “deve essere letto come un richiamo al compito istituzionale che i colleghi Bassetti, Pregliasco, Crisanti, Galli, in quanto virologi, immunologi, igienisti ecc. in quanto dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale e delle Università devono ‘possedere’. Questi colleghi prima di tutto devono fare il loro dovere nelle strutture sanitarie (come fanno) e poi devono osservare la correttezza di comunicazione verso chi gli paga lo stipendio. Insieme a loro dobbiamo costruire un modo nuovo e corretto di comunicare. Questa è la vera scommessa!”. Lo dichiara il deputato del Gruppo Misto Giorgio Trizzino difendendo il suo odg, che impegna il governo ad intervenire affinché i virologi possano ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) “Il mio ordine del giorno” suiin tv solo se autorizzati “deve essere letto come un richiamo al compito istituzionale che i colleghi Bassetti, Pregliasco, Crisanti, Galli, in quanto, immunologi, igienisti ecc. in quanto dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale e delle Università devono ‘possedere’. Questi colleghi prima di tutto devono fare ilnelle strutture sanitarie (come fanno) e poi devono osservare la correttezza di comunicazione verso chi gli paga lo stipendio. Insieme adobbiamo costruire un modo nuovo e corretto di comunicare. Questa è la vera scommessa!”. Lo dichiara il deputato del Gruppo Misto Giorgiodifendendo il suo, che impegna il governo ad intervenire affinché ipossano ...

