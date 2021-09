Covid: Thailandia valuta dimezzamento quarantena per turisti (Di giovedì 23 settembre 2021) Per ridare vigore all'industria turistica, vitale per la sua economia, la Thailandia si appresta a dimezzare il periodo di quarantena in albergo, attualmente di 14 giorni, per gli arrivi nel Paese di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) Per ridare vigore all'industriaca, vitale per la sua economia, lasi appresta a dimezzare il periodo diin albergo, attualmente di 14 giorni, per gli arrivi nel Paese di ...

Thailandia: governo innalza tetto del debito per favorire la ripresa economica La Thailandia è tutt'ora alle prese con la peggiore ondata di Covid - 19 dall'inizio della pandemia, e le misure di contenimento adottate dal governo hanno comportato pesanti ripercussioni economiche.

