Covid: si potrà curare in casa con una pillola. L’Ema annuncia “Lo sviluppo di nuovi farmaci antivirali” (Di giovedì 23 settembre 2021) Finalmente, nell’ambito dell’infezione da Covid-19, non più soltanto vaccini ma, si spera quanto prima, inizia a muoversi qualcosa anche in termini di cure. Ad annunciarlo stamane, è stato il responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per Covid-19 delL’Ema, Marco Cavaleri il quale, nell’ambito delle consuete conferenze stampa di aggiornamento dell’ente regolatorio Ue, ha affermato che sono in fase di sviluppo delle cure, create per essere effettuate a domicilio. Covid curato in casa, Cavalieri (Ema): “C’è una pipeline molto attiva di terapia in sviluppo” Come ha dichiarato Cavalieri, “L’Agenzia europea del farmaco Ema sta supportando attivamente gli sviluppatori di vaccini e trattamenti, con l’obiettivo di espandere il portafoglio di opzioni ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) Finalmente, nell’ambito dell’infezione da-19, non più soltanto vaccini ma, si spera quanto prima, inizia a muoversi qualcosa anche in termini di cure. Adrlo stamane, è stato il responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici per-19 del, Marco Cavaleri il quale, nell’ambito delle consuete conferenze stampa di aggiornamento dell’ente regolatorio Ue, ha affermato che sono in fase didelle cure, create per essere effettuate a domicilio.curato in, Cavalieri (Ema): “C’è una pipeline molto attiva di terapia in” Come ha dichiarato Cavalieri, “L’Agenzia europea del farmaco Ema sta supportando attivamente gli sviluppatori di vaccini e trattamenti, con l’obiettivo di espandere il portafoglio di opzioni ...

