Covid scuola, “il rischio zero non esiste”. Serve piano serio di prevenzione soprattutto per i bimbi. Il rapporto Gimbe (Di giovedì 23 settembre 2021) Il ritorno in classe degli studenti, dopo la pausa estiva, non è esente da criticità. Per il Presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, "le evidenze scientifiche da un lato dimostrano che nelle scuole non esiste il rischio zero di contagio, dall’altro suggeriscono che è possibile minimizzarlo tramite un approccio multifattoriale combinando differenti interventi di prevenzione individuale e ambientale". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 settembre 2021) Il ritorno in classe degli studenti, dopo la pausa estiva, non è esente da criticità. Per il Presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta, "le evidenze scientifiche da un lato dimostrano che nelle scuole nonildi contagio, dall’altro suggeriscono che è possibile minimizzarlo tramite un approccio multifattoriale combinando differenti interventi diindividuale e ambientale". L'articolo .

