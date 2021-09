Covid, pediatra Miele: 'Bambini con Mici devono fare vaccino, buona risposta' (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos Salute) - “I Bambini affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali devono essere vaccinati contro il Covid come tutti gli altri Bambini. La risposta immunitaria al vaccino anti Sars-Cov-2 (Pfizer e Moderna) da parte dei piccoli pazienti con Mici è buona, addirittura sembra essere migliore rispetto all'adulto, come dimostra uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine nel 2021. Gli effetti collaterali? Pochi e simili a quelli della popolazione generale, ovvero dolore al braccio, stanchezza, febbre e mal di testa. Ma soprattutto, la risposta è buona indipendentemente dalla terapia biologica che utilizziamo per questi pazienti: anti Tnf alfa piuttosto che interleuchine”. Lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos Salute) - “Iaffetti da malattie infiammatorie croniche intestinaliessere vaccinati contro ilcome tutti gli altri. Laimmunitaria alanti Sars-Cov-2 (Pfizer e Moderna) da parte dei piccoli pazienti con, addirittura sembra essere migliore rispetto all'adulto, come dimostra uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine nel 2021. Gli effetti collaterali? Pochi e simili a quelli della popolazione generale, ovvero dolore al braccio, stanchezza, febbre e mal di testa. Ma soprattutto, laindipendentemente dalla terapia biologica che utilizziamo per questi pazienti: anti Tnf alfa piuttosto che interleuchine”. Lo ...

