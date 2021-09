Covid, pediatra Miele: ‘Bambini con Mici devono fare vaccino, buona risposta’ (Di giovedì 23 settembre 2021) “I bambini affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali devono essere vaccinati contro il Covid come tutti gli altri bambini. La risposta immunitaria al vaccino anti Sars-Cov-2 (Pfizer e Moderna) da parte dei piccoli pazienti con Mici è buona, addirittura sembra essere migliore rispetto all’adulto, come dimostra uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine nel 2021. Gli effetti collaterali? Pochi e simili a quelli della popolazione generale, ovvero dolore al braccio, stanchezza, febbre e mal di testa. Ma soprattutto, la risposta è buona indipendentemente dalla terapia biologica che utilizziamo per questi pazienti: anti Tnf alfa piuttosto che interleuchine”. Lo ha detto Erasmo Miele, dell’Uoc di Pediatria Generale Dai Materno-Infantile Azienda ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) “I bambini affetti da malattie infiammatorie croniche intestinaliessere vaccinati contro ilcome tutti gli altri bambini. La risposta immunitaria alanti Sars-Cov-2 (Pfizer e Moderna) da parte dei piccoli pazienti con, addirittura sembra essere migliore rispetto all’adulto, come dimostra uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine nel 2021. Gli effetti collaterali? Pochi e simili a quelli della popolazione generale, ovvero dolore al braccio, stanchezza, febbre e mal di testa. Ma soprattutto, la risposta èindipendentemente dalla terapia biologica che utilizziamo per questi pazienti: anti Tnf alfa piuttosto che interleuchine”. Lo ha detto Erasmo, dell’Uoc di Pediatria Generale Dai Materno-Infantile Azienda ...

