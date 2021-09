Covid oggi Toscana, 304 contagi: bollettino 23 settembre (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 304 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 23 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 304 su 18.182 test di cui 8.190 tamponi molecolari e 9.992 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,67% (4,5% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani evidenziando che l'”87% dei toscani ha ricevuto la prima dose di vaccino, il 75% anche il richiamo”. I vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 5.292.440. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 304 ida coronavirus in, 232021, secondo numeri e datideldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati insono 304 su 18.182 test di cui 8.190 tamponi molecolari e 9.992 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,67% (4,5% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani evidenziando che l'”87% dei toscani ha ricevuto la prima dose di vaccino, il 75% anche il richiamo”. I vaccini attualmente somministrati insono 5.292.440. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

borghi_claudio : intanto oggi il tripudio dei vaccini per i bambini a fronte di zero bambini morti di covid. Avanti così. Del resto… - Adnkronos : In #Gb quasi 35mila contagi e 166 morti in 24 ore. #covid - mara_carfagna : Un minuto di silenzio per le vittime del Covid. Per dire mai più vittime, mai più chiusure, mai più limitazioni. Og… - PoliticRetwitt : RT @mara_carfagna: Un minuto di silenzio per le vittime del Covid. Per dire mai più vittime, mai più chiusure, mai più limitazioni. Oggi, a… - marchesaangeli : RT @franco67238399: Covid oggi Italia,Gimbe:'3,7 mln over50ancora non vaccinati' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Mobilità sostenibile, Enel con Cooltra per servizi di scooter sharing a dipendenti Oggi, alla luce della pandemia Covid - 19, tali processi di cambiamento ed innovazione verso un concetto più ampio di smart city, hanno subito una accelerazione che porterà a sicuri benefici globali ...

Covid, il 25% delle famiglie israeliane a rischio insicurezza alimentare ... il costo elevato della vita e la crisi economica, acuita dalla pandemia di Covid - 19 con le ... ancora oggi, a dispetto di una timida ripresa centinaia di migliaia di persone sono in cerca di lavoro. '...

Covid, news di oggi. Green Pass obbligatorio anche al Quirinale dal 15 ottobre. LIVE Sky Tg24 Vaccini, quasi l'11% degli over 50 sardi senza prima dose Mentre viene confermato il dato che i sardi che hanno completato il ciclo vaccinale rappresentano il 70% (media Italia 69,8%) della popolazione - a cui aggiungere un ulteriore 6,8% (media Italia 5,2%) ...

Kolinpharma punta sulla nutraceutica responsabile Rita Paola Petrelli, azionista di controllo, fondatrice e amministratrice delegata di Kolinpharma ha in mente un percorso di sviluppo articolato per la società milanese che ha portato in Borsa nel 201 ...

, alla luce della pandemia- 19, tali processi di cambiamento ed innovazione verso un concetto più ampio di smart city, hanno subito una accelerazione che porterà a sicuri benefici globali ...... il costo elevato della vita e la crisi economica, acuita dalla pandemia di- 19 con le ... ancora, a dispetto di una timida ripresa centinaia di migliaia di persone sono in cerca di lavoro. '...Mentre viene confermato il dato che i sardi che hanno completato il ciclo vaccinale rappresentano il 70% (media Italia 69,8%) della popolazione - a cui aggiungere un ulteriore 6,8% (media Italia 5,2%) ...Rita Paola Petrelli, azionista di controllo, fondatrice e amministratrice delegata di Kolinpharma ha in mente un percorso di sviluppo articolato per la società milanese che ha portato in Borsa nel 201 ...