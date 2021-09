Covid oggi Sicilia, 647 contagi e 15 morti: bollettino 23 settembre (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 647 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secodo il bollettino di oggi, 23 settembre. Registrati inoltre altri 15 morti: i decessi sono però avvenuti nei giorni scorsi. 21.480 i tamponi processati, gli attuali positivi scendono a quota 18.416. L’Isola resta prima in Italia per numero di contagi giornalieri. In un solo giorno i guariti sono stati 1.449. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 574, mentre si trovano in terapia intensiva 82 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 12 a Palermo, 310 a Catania, 75 a Messina, 28 a Ragusa, 60 a Trapani, 105 a Siracusa, 28 a Caltanissetta, 23 ad Agrigento e 6 a Enna. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 647 i nuovida coronavirus insecodo ildi, 23. Registrati inoltre altri 15: i decessi sono però avvenuti nei giorni scorsi. 21.480 i tamponi processati, gli attuali positivi scendono a quota 18.416. L’Isola resta prima in Italia per numero digiornalieri. In un solo giorno i guariti sono stati 1.449. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 574, mentre si trovano in terapia intensiva 82 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 12 a Palermo, 310 a Catania, 75 a Messina, 28 a Ragusa, 60 a Trapani, 105 a Siracusa, 28 a Caltanissetta, 23 ad Agrigento e 6 a Enna. L'articolo proviene da Italia Sera.

