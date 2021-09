Covid oggi Russia, record di 820 morti: mai così tanti (Di giovedì 23 settembre 2021) In Russia nelle ultime 24 ore 820 persone hanno perso la vita per complicanze riconducibili al coronavirus. Si tratta del numero più alto di vittime in una giornata dallo scoppio della pandemia. Lo rende noto la task force incaricata dalle autorità di Mosca di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, che ha aggiornato a 201.445 il totale dei decessi riconducibili al Covid-19. Sono invece 21.438 i nuovi casi di coronavirus confermati nelle 24 ore e che fanno salire a 7.354.995 il totale dei contagiati. La regione di Mosca è quella maggiormente colpita, con un aumento di 3.445 nuovi casi rispetto a ieri e un totale di 1.611.611. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) Innelle ultime 24 ore 820 persone hanno perso la vita per complicanze riconducibili al coronavirus. Si tratta del numero più alto di vittime in una giornata dallo scoppio della pandemia. Lo rende noto la task force incaricata dalle autorità di Mosca di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, che ha aggiornato a 201.445 il totale dei decessi riconducibili al-19. Sono invece 21.438 i nuovi casi di coronavirus confermati nelle 24 ore e che fanno salire a 7.354.995 il totale dei contagiati. La regione di Mosca è quella maggiormente colpita, con un aumento di 3.445 nuovi casi rispetto a ieri e un totale di 1.611.611. L'articolo proviene da Italia Sera.

