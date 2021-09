Covid oggi Lombardia, 443 contagi e 3 morti: a Milano 57 casi (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 443 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 23 settembre. Registrati inoltre altri 3 morti. A Milano città i casi sono 57. I nuovi positivi della Regione sono lo 0,8% dei 54.042 tamponi processati. Diminuiscono i ricoverati sia nelle terapie intensive, dove sono 61 (-2), sia nei reparti, dove ci sono 412 pazienti Covid (-5). Le vittime sono 3, e portano il dato complessivo a 33.999 da inizio pandemia. Da ieri sono 608 i guariti e i dimessi dagli ospedali della Regione. Sul fronte delle province, la più colpita è sempre Milano, con 57 casi in città e 108 in tutta l’area metropolitana. Seguono Varese (79), poi Brescia (67) e Pavia (30). Bergamo ha 29 casi Covid ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 443 i nuovida coronavirus insecondo il bollettino di, 23 settembre. Registrati inoltre altri 3. Acittà isono 57. I nuovi positivi della Regione sono lo 0,8% dei 54.042 tamponi processati. Diminuiscono i ricoverati sia nelle terapie intensive, dove sono 61 (-2), sia nei reparti, dove ci sono 412 pazienti(-5). Le vittime sono 3, e portano il dato complessivo a 33.999 da inizio pandemia. Da ieri sono 608 i guariti e i dimessi dagli ospedali della Regione. Sul fronte delle province, la più colpita è sempre, con 57in città e 108 in tutta l’area metropolitana. Seguono Varese (79), poi Brescia (67) e Pavia (30). Bergamo ha 29...

Advertising

mara_carfagna : Un minuto di silenzio per le vittime del Covid. Per dire mai più vittime, mai più chiusure, mai più limitazioni. Og… - Confindustria : “Non avere sogni grandiosi è l’unica cosa che ci può fermare”. Oggi abbiamo presentato a #Confindustria2021 il cor… - borghi_claudio : intanto oggi il tripudio dei vaccini per i bambini a fronte di zero bambini morti di covid. Avanti così. Del resto… - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, 4.061 nuovi casi e 63 morti: bollettino 23 settembre - - Quinta00876879 : RT @PaoloOrsi7: Appena comunicato. Un commerciante di tartufi che fino all'anno scorso passava da me per ritirare i tartufi...e diceva che… -