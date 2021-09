Covid oggi Italia, Gimbe: "3,7 mln over 50 ancora non vaccinati" (Di giovedì 23 settembre 2021) (Adnkronos) - Tra i vaccinati contro il Covid-19 'mancano all'appello' ancora 3,7 milioni di over 50 (13,5%) che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale: di questi, 2,88 milioni non hanno ricevuto nemmeno una dose e 827.722 (3%) ne ha ricevuta solo una, con rilevanti differenze regionali (dal 16,3% della Calabria al 6,3% della Puglia). E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, che sottolinea come a fronte di un sostanziale appiattimento dei trend di vaccinazione in questa fascia di età, le fasce 20-29 e 30-39 anni continuano a salire, seppure ad un ritmo meno sostenuto, mentre la fascia 12-19 mostra segni di frenata. Nel dettaglio: per quanto riguarda i 4,4 mln di over 80, 4.218.163 (94,1%) hanno completato il ciclo vaccinale e 97.875 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) (Adnkronos) - Tra icontro il-19 'mancano all'appello'3,7 milioni di50 (13,5%) che non hannocompletato il ciclo vaccinale: di questi, 2,88 milioni non hanno ricevuto nemmeno una dose e 827.722 (3%) ne ha ricevuta solo una, con rilevanti differenze regionali (dal 16,3% della Calabria al 6,3% della Puglia). E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione, che sottolinea come a fronte di un sostanziale appiattimento dei trend di vaccinazione in questa fascia di età, le fasce 20-29 e 30-39 anni continuano a salire, seppure ad un ritmo meno sostenuto, mentre la fascia 12-19 mostra segni di frenata. Nel dettaglio: per quanto riguarda i 4,4 mln di80, 4.218.163 (94,1%) hanno completato il ciclo vaccinale e 97.875 ...

