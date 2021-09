Covid oggi Gb, 36.710 contagi altri 182 morti (Di giovedì 23 settembre 2021) Le autorità sanitarie britanniche hanno comunicato che nelle ultime 24 ore nel Regno Unito si sono registrati 36.710 nuovi contagi di Covid-19 e altri 182 morti, in leggero aumento rispetto a ieri, mentre sono 7.588 i pazienti positivi attualmente ricoverati in ospedale e 943 quelli in terapia intensiva. Lo stesso giorno, ma dello scorso anno, i casi confermati nel Regno Unito erano stati quasi 27mila ed i decessi 158. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021) Le autorità sanitarie britanniche hanno comunicato che nelle ultime 24 ore nel Regno Unito si sono registrati 36.710 nuovidi-19 e182, in leggero aumento rispetto a ieri, mentre sono 7.588 i pazienti positivi attualmente ricoverati in ospedale e 943 quelli in terapia intensiva. Lo stesso giorno, ma dello scorso anno, i casi confermati nel Regno Unito erano stati quasi 27mila ed i decessi 158. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

