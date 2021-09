Covid oggi Fvg, 68 contagi e nessun decesso: bollettino 23 settembre (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 68 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 23 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano decessi; le persone ricoverate in terapia intensiva restano 11, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 46. Dei nuovi casi, 56 sono stati rilevati attraverso 3.710 tamponi molecolari, con una percentuale di positività dell’1,51%. Mentre sono 5.639 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati i restanti 12 casi (0,21%). I decessi complessivamente ammontano a 3.817, con la seguente suddivisione territoriale: 822 a Trieste, 2.022 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 108.194, i clinicamente guariti 101, mentre quelli in isolamento calano a 1.117. Dall’inizio della pandemia in Friuli ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 68 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 232021, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano decessi; le persone ricoverate in terapia intensiva restano 11, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 46. Dei nuovi casi, 56 sono stati rilevati attraverso 3.710 tamponi molecolari, con una percentuale di positività dell’1,51%. Mentre sono 5.639 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati i restanti 12 casi (0,21%). I decessi complessivamente ammontano a 3.817, con la seguente suddivisione territoriale: 822 a Trieste, 2.022 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 108.194, i clinicamente guariti 101, mentre quelli in isolamento calano a 1.117. Dall’inizio della pandemia in Friuli ...

