Covid oggi Emilia Romagna | 332 contagi e 7 morti | bollettino 23 settembre

Sono 332 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 23 settembre in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 7. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 31.238 tamponi ll'1,06%. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 38,2 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.231 tamponi molecolari e 19.007 rapidi con un tasso di positività all'1,06%. Da ieri sono guarite 311 persone. In isolamento domiciliare 13.015 persone. Nella Regione i pazienti ricoverati in reparti ordinari Covid sono 387, le terapie intensive occupate sono 49.

