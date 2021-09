Covid oggi Calabria, 178 contagi e 2 morti: bollettino 23 settembre (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 178 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 23 settembre in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Effettuati 3.613 tamponi. Nelle ultime 24 ore si registrano anche +211 guariti e 2 morti (per un totale di 1.385 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -35 attualmente positivi, -31 in isolamento, -4 ricoverati e, infine, terapie intensive (per un totale di 14). L’Asp di Cosenza comunica 56 nuovi casi, e inoltre, comunica che nel setting fuori regione si registrano: 1 ricovero tra i positivi a domicilio in precedenza compreso tra i residenti in regione e 4 guariti. L’Asp di Crotone comunica 19 nuovi positivi di cui 1 migrante. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono 178 i nuovida Coronavirus23in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Effettuati 3.613 tamponi. Nelle ultime 24 ore si registrano anche +211 guariti e 2(per un totale di 1.385 decessi). Il, inoltre, registra -35 attualmente positivi, -31 in isolamento, -4 ricoverati e, infine, terapie intensive (per un totale di 14). L’Asp di Cosenza comunica 56 nuovi casi, e inoltre, comunica che nel setting fuori regione si registrano: 1 ricovero tra i positivi a domicilio in precedenza compreso tra i residenti in regione e 4 guariti. L’Asp di Crotone comunica 19 nuovi positivi di cui 1 migrante. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

mara_carfagna : Un minuto di silenzio per le vittime del Covid. Per dire mai più vittime, mai più chiusure, mai più limitazioni. Og… - borghi_claudio : intanto oggi il tripudio dei vaccini per i bambini a fronte di zero bambini morti di covid. Avanti così. Del resto… - Agenzia_Ansa : Il rifinanziamento della quarantena per i lavoratori che entrino in contatto con persone positive al Covid non dovr… - Nanoalto : RT @sibilla75: Ma siamo sicuri che va tutto bene?Come ho detto oggi dovevano spostare mia mamma in reparto peccato che NON C'È ANCORA POSTO… - gioiami68701904 : RT @franco67238399: Covid oggi Italia, Gimbe:'3,7 mln over 50 ancora non vaccinati' -