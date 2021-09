Covid, news. Bollettino: 4.061 contagi e 63 morti. Tasso positività all'1,3%. LIVE (Di giovedì 23 settembre 2021) Il sottosegretario alla Salute Costa: "Ridurre quarantena a scuola. L'obiettivo è proseguire in presenza". Green Pass obbligatorio anche al Quirinale dal 15 ottobre. Approvata all'unanimità la delibera dell'ufficio di presidenza: il certificato verde vale per parlamentari e dipendenti. Tra le sanzioni anche l'interdizione dall'Aula. Draghi a Confindustria: "Sfida del governo è crescita post-Covid duratura".Ema diffonderà i dati sui vaccini per la fascia 5-12 anni a ottobre Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 settembre 2021) Il sottosegretario alla Salute Costa: "Ridurre quarantena a scuola. L'obiettivo è proseguire in presenza". Green Pass obbligatorio anche al Quirinale dal 15 ottobre. Approvata all'unanimità la delibera dell'ufficio di presidenza: il certificato verde vale per parlamentari e dipendenti. Tra le sanzioni anche l'interdizione dall'Aula. Draghi a Confindustria: "Sfida del governo è crescita post-duratura".Ema diffonderà i dati sui vaccini per la fascia 5-12 anni a ottobre

