Covid – Muore un medico contagiato da un paziente

(Di venerdì 24 settembre 2021) – Undel 118, direttore sanitario di Formia Soccorso, il trentaeienne Gianluigi Andrea Piegari, detto Gigi, è morto ieri a Roma, al Gemelli Columbus, dopo essere stato colpito dal19 un mese fa. Piegari era stato vaccinato col siero di Johnson & Johnson. Nonostante le intense cure nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale specializzato nella pandemia, Piegari è deceduto lasciando la moglie Martina e un figlio che era in arrivo tra circa quattro mesi. Il, che viveva a Cecchina con la moglie, si eradurante un intervento in codice rosso su unpositivo al virus.

... la giovane avrebbe cominciato a stare male dopo la seconda dose di vaccino anti, ricevuta il ... Quiil 13 settembre dopo 26 giorni di coma. Secondo i medici dell'ospedale barese, fatale ...morto dia 35 anni il medico Pierluigi Piegari, di Albano Laziale . Era intubato da qualche giorno all' ospedale Gemelli di Roma , ma intorno alle 14:00 di ieri ha perso la vita. A darne notizia l'...Tre medici sono stati iscritti sul registro degli indagati dalla Procura di Lecce in relazione alla morte di una 14enne avvenuta nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico di Bari lo sc ...Gianluigi Piegari non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia contro il Covid. Il virus contro cui il mondo intero lotta da circa due anni, si è portato via un’altra giovane vita, un [...] ...