Covid, medico vaccinato muore a 35 anni: Gigi lascia la compagna incinta di 3 mesi (Di giovedì 23 settembre 2021) È morto di Covid a 35 anni il medico Pierluigi Piegari, di Albano Laziale. Era intubato da qualche giorno all’ospedale Gemelli di Roma, ma intorno alle 14:00 di ieri ha perso la vita. A darne notizia l’operatore socio sanitario Cristian Coluzzi: “La sua morte ci ha sconvolti”. Piegari non fumava, non aveva patologie, ed era vaccinato. lascia la compagna incinta di 3 mesi. Lavorava sulle ambulanze del 118 a Pomezia, Torvaianica e Roma, specialmente nella zona dell’Eur. Potrebbe aver contratto il virus proprio mentre era in servizio. Leggi anche: Coronavirus, i numeri della pandemia: oggi nel Lazio 372 nuovi casi, 12 i decessi I colleghi: “Una grande perdita” Per tutti Pierluigi era noto come “Gigi”. Un ragazzo ottimista, che guardava ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 settembre 2021) È morto dia 35ilPierluigi Piegari, di Albano Laziale. Era intubato da qualche giorno all’ospedale Gemelli di Roma, ma intorno alle 14:00 di ieri ha perso la vita. A darne notizia l’operatore socio sanitario Cristian Coluzzi: “La sua morte ci ha sconvolti”. Piegari non fumava, non aveva patologie, ed eraladi 3. Lavorava sulle ambulanze del 118 a Pomezia, Torvaianica e Roma, specialmente nella zona dell’Eur. Potrebbe aver contratto il virus proprio mentre era in servizio. Leggi anche: Coronavirus, i numeri della pandemia: oggi nel Lazio 372 nuovi casi, 12 i decessi I colleghi: “Una grande perdita” Per tutti Pierluigi era noto come “”. Un ragazzo ottimista, che guardava ...

