Covid | Letta | ' Salvini orgoglioso di chi non ha votato? ma come si fa?'

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Oggi Salvini ha detto che lui è free vax... Credo che questo atteggiamento sia ormai al capolinea e questo che è accaduto ieri in Parlamento è incredibile. Una forza che sta in maggioranza e nel governo, si divide in due e il segretario di quel partito dice 'sono orgoglioso di voi'. Ma come si fa? Ma di cosa è orgoglioso?". Così Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale a Trieste con il candidato sindaco Francesco Russo.

