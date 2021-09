Covid Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni (Di giovedì 23 settembre 2021) Il bollettino Covid Italia di oggi, mercoledì 23 settembre 2021, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti mentre per il green pass a scuola e sui trasporti arriva l’ok alla fiducia in Senato. I numeri dalla Sicilia in zona gialla, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. I dati delle regioni: Sono 304 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 23 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipati dal ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 settembre 2021) Ildi oggi, mercoledì 23 settembre 2021, con dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – su, ricoveri, morti mentre per il green pass a scuola e sui trasporti arriva l’ok alla fiducia in Senato. Idalla Sicilia in zona gialla, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. Idelle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in. I dati delle: Sono 304 ida coronavirus in Toscana oggi, 23 settembre 2021, secondoe datideldella regione anticipati dal ...

