Covid Italia, bollettino oggi 23 settembre 2021: 4.061 nuovi casi e 63 morti, tasso di positività a 1,3% (Di giovedì 23 settembre 2021) il di oggi 23 settembre 2021. Sono 4.061 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.970. Sono invece 63 le vittime in un ... Leggi su leggo (Di giovedì 23 settembre 2021) il di23. Sono 4.061 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.970. Sono invece 63 le vittime in un ...

Advertising

CarloVerdelli : I Paesi Poveri si chiamano così, tra l’altro, perché si muore presto e di tutto, Covid compreso. Ora l’Occidente, I… - SkyTG24 : Covid, Draghi all'Onu: 'Italia donerà 45 mln di dosi vaccino ai Paesi poveri entro l'anno' - fanpage : A soli 15 giorni di vita è diventato il più giovane paziente covid in terapia intensiva dall’inizio della pandemia… - Lelecottero : RT @LykanLA: Fa piacere che anche un alto prelato renda noto urbi et orbi che il benedetto siero non serva ad arrestare la diffusione. Alme… - leomau82 : RT @FmMosca: SECONDO GLI ESPERTI DELLA FDA I VACCINI COVID-19 STANNO UCCIDENDO ALMENO 2 PERSONE PER OGNI VITA SALVATA e votano 16-2 contro… -