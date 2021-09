Covid, in Campania 419 positivi e tre decessi nell’ultimo giorno (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 419, in Campania, i casi positivi al Covid su 18.877 test esaminati. Aumenta leggermente il tasso di incidenza: ieri era al 2,09%, oggi sale al 2,21%. Sono 3 i decessi. Negli ospedali calano i ricoveri nelle terapie intensive (14, meno 1) e in degenza (282, meno 9). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 419, in, i casialsu 18.877 test esaminati. Aumenta leggermente il tasso di incidenza: ieri era al 2,09%, oggi sale al 2,21%. Sono 3 i. Negli ospedali calano i ricoveri nelle terapie intensive (14, meno 1) e in degenza (282, meno 9). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania De Luca: 'Andare verso 100% capienza ma no demagogia' Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rispetto alla polemica sulle ...e concerti devono ancora confrontarsi con le limitazioni di capienza imposte dalle norme anti covid in ...

Governatore De Luca: 'Farò terza dose, basta imbecillità' ... l'inciviltà e la stupidità di quelli che hanno promosso campagne 'no Covid' e, arrivati a un certo punto, non c'è neanche più margine per discutere'. Lo ha detto il presidente della Regione Campania ...

Covid, in Campania ci sono 7.415 positivi: contagi aumentati 0,5% in una settimana: dati Gimbe Fanpage.it Covid: in Campania 419 positivi, tre decessi Sono 419, in Campania, i casi positivi al Covid su 18.877 test esaminati. Aumenta leggermente il tasso di incidenza: ieri era al 2,09%, oggi sale al 2,21%. Sono 3 i decessi. (ANSA) ...

Campania, i nuovi positivi sono 419, tre i deceduti: i dati del 23 settembre Secondo il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania per la lotta al coronavirus sono 419 i positivi del giorno su 18.877 test effettuati. Tre le persone decedute Report posti letto su bas ...

