Advertising

ladyonorato : Il rettile invece non sa leggere. Io leggo “STIME”, voi? - _A_mors : @DReqvenge2020 ??????'mai più vittime'????? Crolla il castello di carte COVID: Il gruppo di esperti sui vaccini della F… - anteprima24 : ** COVID, il bollettino dell’Asl di #Avellino ** - teleischia : COVID OGGI CAMPANIA, 419 CONTAGI E 3 DECESSI. BOLLETTINO 23 SETTEMBRE -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

Aumentano i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 419 positivi su 18.877 tamponi esaminati , 54 in più di ieri con 1.483 ...... analizzando i dati correlati alla protezione offerta dai preparati anti -e rammentando le ... Questi sono i dati pubblicati neldella sorveglianza integrale. Ne consegue che il suo ...Sono 419 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 23 settembre. Registrati inoltre altri 3 morti. 18.877 i tamponi effettuati. In Campania sono 14 i pazienti Covid ...Nessuna vittima, nessuna novità negli ospedali. Ma altre 143 persone sono guarite dal Covid in provincia di Trapani. E così scende ancora il numero degli attualmente positivi nel territorio, secondo q ...